L'offerta di lavoro è indecente, titolare del bar risponde: "Stai a casa e prendi il reddito"

Nuova offerta di lavoro indecente sul web in arrivo da Napoli. Un bar del Vomero ha pubblicato un'offerta di lavoro su un noto sito: "Cerchiamo ragazzo/a per aiuto banco bar e uscite esterne. Lavoro su due turni, 8-14 o 14-20. Riposo settimanale. Paga settimanale". All'annuncio hanno risposto diversi utenti interessati. Tra le domande, ovviamente, c'è stata quella sulla paga settimanale. Un certo Salvatore - a nome del bar - ha risposto che per una settimana di lavoro la retribuzione è di 140 euro.

La proposta ha subito scatenato la furia degli stessi utenti interessati e, in poche ore, le critiche sono diventate virali. Una nota tiktoker - infatti - oltre a pubblicare sul proprio profilo il "botta e risposta" avuto con Salvatore, ha anche condiviso l'esperienza di un altro giovane interessato all'offerta di lavoro. Secondo gli screenshot mostrati, il giovane - dinanzi alla paga settimananle - ha chiesto: "E che tipo di contratto è visto che mi offri 560 euro al mese?". A quel punto è arrivata la risposta piccata del datore di lavoro che - dopo l'ennesimo battibecco - ha risposto: "Stai a casa e prenditi il reddito". Il video con la chat - come detto - è diventato subito virale. Tanti sono stati i commenti degli utenti social indignati.