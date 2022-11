Meno di 4 euro l'ora per fare le pulizie: nella bufera un noto bar

Sta facendo il giro del web l'ennesima offerta di lavoro "a ribasso". Questa volta nella bufera finisce un bar di Fuorigrotta. Dopo la pubblicazione dell'annuncio (meno di 4 euro l'ora - ad esempio - per fare le pulizie) sono state tante le segnalazioni.

Una di questa è giunta al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. "Denuncio questo annuncio... Un’altra richiesta di lavoro indecente. Si succhiano il sangue e sudore delle persone per paghe misere...io mi intendo di signore per pulizie e quindi tocco quest'argomento. Si dovrebbe pagare 8 euro l’ora per 40 ore settimanali, quindi 320 euro e lui ne vuole offrire 150/200. Stiamo messi male. Stiamo facendo delle verifiche".