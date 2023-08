Ocean Viking a Napoli, 254 migranti a bordo. Trapanese: "Comunità già piene, sono avvilito"

Quello di oggi è il giorno dell'arrivo, nel porto di Napoli, della Ocean Viking, la nave della organizzazione non governativa Sos Mediterranée con a bordo alcune centinaia di migranti. A bordo, tra gli altri, ci sono 28 donne, quattro delle quali incinte, sei uomini disabili e 143 minori. In totale 254 persone.

Nella mattinata di ieri ha fatto scalo nel porto di Vibo Valentia per far scendere parte dei migranti, e avrebbe dovuto proseguire il suo viaggio con destinazione Genova. Il maltempo che però sta duramente colpendo il nord del Paese e la Liguria ha fatto sì che si decidesse di spostarne a Napoli la destinazione finale. Partita alle 14.40 di ieri, arriverà nel capoluogo partenopeo oggi in mattinata.

L'assessore al Welfare del Comune di Napoli, Luca Trapanese, descrive però una situazione allarmante: "Sono avvilito - dice - non sappiamo letteralmente più come fare, le nostre comunità di accoglienza sono al collasso". "Non sappiamo quanti migranti si sono effettivamente fermati a Vibo e nemmeno quanti dei minori sono accompagnati - ha proseguito l'esponente della giunta Manfredi - Personalmente sono avvilito, non sappiamo più come fare, siamo a oltre 238 minori non accompagnati che abbiamo accolto da gennaio e le nostre comunità sono collassate".

Nella giornata di ieri il prefetto Claudio Palomba ha incontrato - ad un tavolo per coordinare le operazioni di accoglienza - Comune di Napoli, Città Metropolitana, Asl Napoli 1 Centro, Protezione civile regionale, Ufficio sanitario regionale e centrale 118, forze dell'ordine, Vigili del fuoco, Capitaneria di porto, Autorità portuale, Ufficio per la sanità marittima, Croce rossa italiana e Caritas diocesana.