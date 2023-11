Occupazioni abusive e crediti non riscossi, la Corte dei Conti indaga sul Comune di Napoli | VIDEO

Le parole del Procuratore regionale della Corte dei Conti per la Campania Antonio Giuseppone, e del Viceprocuratore generale della Corte dei Conti Ferruccio Capalbo

A proposito della vicenda dei crediti non riscossi da parte del Comune di Napoli, le parole del Procuratore regionale della Corte dei Conti per la Campania Antonio Giuseppone, e del Viceprocuratore generale della Corte dei Conti Ferruccio Capalbo.

Giuseppone spiega: “La procura campana della Corte dei Conti ha fatto notificare inviti a dedurre a presunti responsabili di danno erariale relativa alla cattiva gestione di un bene pubblico. Si tratta di un immobile all'interno di una scuola occupato abusivamente senza il pagamento di alcun tipo di canone. È lo spaccato di una gestione di un bene pubblico assolutamente insoddisfacente per l'erario”.

Così Capalbo: “Altra questione è quella relativa a 130 milioni di euro di crediti non riscossi e non più riscuotibili per i quali la Corte dei Conti si riserva di accertare eventuali responsabilità di danno erariale”.