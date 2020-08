Famiglie sfrattate occupano la sede dell'Asl Napoli 1

Una cinquantina di persone ha occupato la direzione amministrativa dell'Asl Napoli 1 Centro a seguito di una richiesta di sgombero esecutivo nei confronti di alcune famiglie che vivono dal 2014 in una struttura occupata di proprietà dell'Asl in Salita San Raffaele, nel quartiere di Materdei. "Le famiglie vivono da sei anni nella struttura, frutto di una donazione vincolata all'uso sociale ma che era vuota e abbandonata da vent'anni, oggetto di sprechi speculativi. Ora - spiega il comitato Magnammece o Pesone -, in piena emergenza Covid, arriva la richiesta di sgombero esecutivo per fine settembre".

"Quando le famiglie in emergenza abitativa trovarono un tetto - dicono - hanno in realtà prodotto un considerevole risparmio di denaro pubblico, dal momento che l'Asl da quattordici anni continuava a spendere circa diecimila euro al mese di vigilanza privata per far la guardia a un bidone vuoto, incompleto per metà, totalmente inutilizzato. Una macchina per sprechi e clientele. Ora, in piena pandemia, la pressione per lo sgombero attraverso un sequestro giudiziario e da due mesi agli abitanti non sanno dove andare". Il movimento per il diritto all'abitare sostiene che da circa un mese si attende un incontro con i vertici dell'Asl. "Non ce ne andremo - asseriscono - prima di aver incontrato il direttore generale Ciro Verdoliva".