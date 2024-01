Il Comitato del Bronx occupa il Consiglio comunale: "Vogliamo le case"

Cinquanta persone circa hanno occupato la sede del Consiglio comunale di Napoli dalle 9 del mattino. Si tratta di una delegazione del Comitato cittadino di Taverna del Ferro, il cosiddetto Bronx di San Giovanni a Teduccio. I manifestanti hanno chiesto rassicurazioni in merito al destino di chi occupa una casa all'interno degli edifici di via Taverna del Ferro che dal 2 febbraio sarà interessato dal cantiere per l'abbattimento.

"Chiediamo di parlare con il sindaco - spiega la portavoce del Comitato Rosaria Cordone - Siamo in attesa di approvazione del piano speciale che garantirebbe a 50-60 famiglie occupanti di poter accedere all'assegnazione dei nuovi alloggi. Nel momento in cui vengono abbattute le case ci vuole una risoluzione immediata per gli inquilini. Nei mesi scorsi, mentre la politica ci dava rassicurazione, gli uffici tecnici hanno proceduto con denunce e sfratti esecutivi per gli occupanti".

L'occupazione è terminata poco prima delle 13 con la promessa di incontrare il vicesindaco con delega all'urbanistica Laura Lieto. La Lieto si sta occupando anche della realizzazione dell'ecoquartiere che sorgerà al posto dei Bipiani, sempre a Napoli Est, e della ripartenza dell'abbattimento delle Vele di Scampia. Il Comitato di Taverna del Ferro, però, promette che si fermerà solo dopo aver parlato con il sindaco Manfredi.

Intorno all'abbattimento del Bronx di San Giovanni a Teduccio si è scatenata un'altra polemica. Sulle facciate dei palazzi sono stati realizzati alcuni murales dall'artista Jorit. Uno di questi ritrae Diego Armando Maradona ed è diventato meta di pellegrinaggio. "Credo che da quei murales si possa e si debba investire risorse e energie per portare a Napoli Est il flusso turistico - afferma Patrizio Gragnano, consigliere 5 Stelle della VI Municipalità - Quel murales è parte di noi ma soprattutto un luogo meta di pellegrinaggio per tanti turisti da tutto il mondo. Vogliamo il pane e le rose, non ci accontentiamo più di rinunciare a qualcosa dopo anni di abbandono in cui siamo solo stati considerati come la periferia sporca della città. Credo si possa far coesistere il progetto di riqualificazione con i murales".