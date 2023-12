Occuparono l'Asl ad Acerra: tutti assolti

"Assolti per non aver commesso il fatto": con questa formula ieri il Tribunale di Nola ha prosciolto dalle accuse contestate tutti i venti imputati accusati di avere occupato abusivamente nel 2015 i locali dell'Asl in via dei Mille ad Acerra, in provincia di Napoli. Lo stabile in questione, già abbandonato dal 2012, aveva ospitato le attività del centro sociale "Spazio Occupato Autogestito Acerra". Venne sgomberato dalla polizia di stato il 20 luglio 2017 all'alba e senza intoppi. Il centro sociale era stato occupato dall'omonimo collettivo precisamente il 28 marzo 2015 e nel corso di quei due anni ospitò concerti, tra gli altri anche con i 99 Posse e dei Bisca, oltre che un servizio di doposcuola per gli studenti provenienti da famiglie disagiate e una biblioteca pubblica.

"Mentre attendiamo le motivazioni della sentenza del Tribunale, esprimiamo soddisfazione per un verdetto che finalmente rende giustizia a coloro che erano stati posti sotto accusa in quanto noti e riconosciuti attivisti politici e sindacali del territorio", afferma l'avvocato Domenico Ciruzzi, difensore di alcuni degli imputati insieme agli avvocati Valerio Esposito, Maria Eusapia D'Anzi, Alfonso Tatarano, Giovanni Paolo Picardi, Domenico Paolella, Luigi Montano e Luigi Maturo.