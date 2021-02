Accadmia di Belle Arti occupata dagli studenti. "In questo luogo non vengono rispettati i nostri diritti. da mesi non svolgiamo più attività laboratoriali, un qualcosa di impensabile per un'artista che deve formarsi. Vogliamo aprire l'Accademia alla città e alla cultura. Organizziamo assemblee pubbliche e cineforum. Ci hanno minacciato di sgombero, ma noi non andremo via finché le nostre ragioni non verranno ascoltate".