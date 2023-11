Liceo “Gian Battista Vico” occupato dagli studenti

Liceo Ginnasio Statale “Gian Battista Vico” di via Salvator Rosa occupato dagli studenti che solidarizzano con il popolo Palestinese.

La nota dei rappresentanti dell'istituto

"Oggi noi studenti e studentesse del collettivo Vico insieme al coordinamento KAOS abbiamo occupato la nostra scuola per mandare un messaggio di solidarietà al popolo palestinese, dopo l'occupazione di Palazzo Giusso, anche noi student? del liceo ci siamo mobilitat? contro il genocidio del popolo palestinese da parte del governo sionista di Israele, che gode del pieno supporto militare e politico dei paesi occidentali, tra cui l'Italia. Ogni giorno ci arrivano notizie di bombardamenti ad ospedali, ambulanze, centri di rifugio ed obiettivi tutt'altro che militari; nel mirino dell'entità sionista ci sono bambini, civili, riserve d'acqua, cibo e carburante, con il chiaro obiettivo di mettere in campo una vera e propria pulizia etnica. Con questa occupazione vogliamo rompere il silenzio - inaccettabile davanti ai migliaia di morti - che ci viene imposto dall'informazione sionista e che viene colpevolmente assunto dall'istituzione scolastica. Pretendiamo che nei nostri licei si racconti apertamente della causa palestinese, che si dica chiaramente che a Gaza è in corso un genocidio, nei confronti del quale non possiamo rimanere in silenzio, e che nessun modello d'istruzione coloniale e filo-sionista potrà giustificare. In continuità con l'occupazione della sede principale dell'Orientale, anche noi supportiamo e rilanciamo l'appello dell'università palestinese di Birzeit, invitando tutt? l? student? del mondo accademico e liceale a mobilitarsi in solidarietà con il popolo palestinese. La repressione e la criminalizzazione non fermeranno la nostra voce e il nostro grido di solidarietà per la liberazione della Palestina. Invitiamo tutti e tutte al corteo nazionale del 17 novembre in occasione della giornata internazionale per il diritto allo studio alle 9 a Piazza Garibaldi".