Otto marzo a Bagnoli, occupato l'ex consultorio: "Servizio essenziale, ne pretendiamo la riapertura"

Questa mattina studentesse, disoccupate, lavoratrici e giovani di Bagnoli hanno occupato l'ex consultorio per richiederne l'immediata riapertura insieme al poliambulatorio Asl. Un'occupazione - spiegano - volta a "segnalare un vuoto che abbiamo deciso di riempire: oggi all’interno del consultorio si terranno diverse attività tra cui lo sportello psicologico ReciprocaMente".

Il poliambulatorio e consultorio di Bagnoli sono chiusi da diversi anni, e il quartiere è privo di un servizio essenziale così da costringere i residenti a spostarsi altrove. "A maggior ragione dopo 2 anni di pandemia, dove si è resa evidente la mancanza di strutture e di presidi sanitari territoriali in seguito ai miliardi tagliati effettuati negli ultimi da governi di centrodestra e centrosinistra", spiegano i manifestanti.

La pandemia a loro dire "ha reso maggiormente evidente le contraddizioni di questo sistema sanitario chiudendo definitivamente i servizi ritenuti non fondamentali: il consultorio è fra questi. Le condizioni di genere continuano a pesare anche nell’accesso alla sanità così come ad ogni servizio sociale, nella condizione salariale e occupazionale, nei diritti sul lavoro così come nell’erogazione di ammortizzatori sociali e sostegni per la maternità".

"Riappropriarsi degli spazi negati, pretendere la riapertura di servizi essenziali significa praticare la lotta femminista", spiegano le protagoniste dell'occupazione che chiedono "risposte definitive rispetto alla riapertura" questo "dopo anni di false promesse e prese in giro".