Nuovo stabile occupato in città: disoccupati nell'ex sede Asìa alla Sanità

Una nuova occupazione è in corso oggi in città. Questa mattina, infatti, i disoccupati del Movimento 7 Novembre si sono introdotti nella stuttura dell'ex sede Asìa del Rione Sanità.

"Invitiamo tutti e tutte a passare per un saluto e per sostenere i disoccupati in lotta in vico Arena della Sanità – è la richiesta dei movimenti – Sei senza lavoro o disoccupato? Iscriviti e lotta con il Movimento di Lotta - Disoccupati 7 Novembre".