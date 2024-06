Si "trasferiscono" nei locali di una storica chiesa: nei guai quattro persone

La polizia ieri ha notificato quattro provvedimenti di avviso orale nei confronti di altrettanti napoletani di 24, 36, 51 e 54 anni, di cui 3 pregiudicati per condanne definitive in materia di criminalità organizzata, reati contro il patrimonio, in materia di armi, reati contro la libertà personale, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

In particolare, lo scorso 31 maggio, i soggetti erano stati indagati per invasione di edifici con pericolo per l’incolumità pubblica e ricettazione di beni culturali poiché, in epoche diverse e con condotte perduranti, avevano occupato i locali della Chiesa di San Biagio a Taffettanari.

Due dei citati provvedimenti, adottati nei confronti del 24enne e del 54enne, contengono un aggravamento. Nello specifico, il divieto di detenere apparati di comunicazione ricetrasmittenti, strumenti di protezione balistica, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi e sostanze infiammabili. La violazione delle prescrizioni di aggravamento è punita con la reclusione da 1 a 3 anni e con una multa fino a 5mila euro.