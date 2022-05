Il dramma di Carlotta, le occupano casa mentre è fuori per delle cure: "Stanno facendo anche i lavori"

Continua a tenere banco, dopo oltre un anno, il caso dell'abitazione di via Egiziaca a Pizzofalcone occupata abusivamente ai danni della signora Carlotta. Stando, inoltre, a quanto denuncia il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, sembra che la casa sia stata interessata da lavori abusivi.

L'occupazione abusiva è avvenuta dopo che la signora Carlotta, professoressa 90enne, ha lasciato la propria abitazione nell'inverno 2021 per recarsi a Montoro da alcuni parenti per sottoporsi a delle cure.

“Nonostante i tanti proclami e le promesse di intervento, non solo non è mai stata restituita l'abitazione alla signora ma addirittura in queste settimane sono iniziati abusivamente lavori all'interno dell'appartamento già depredato da mobilio e arredamento in buona parte gettato per strada nell'indifferenza generale. Nonostante il comune abbia affisso diversi divieti lo stabile è divenuto un parcheggio", denuncia in una nota Borrelli.

"Abbiamo subito sentito la nipote della titolare che da mesi non può più tornare nella sua abitazione e ci ha detto che ovviamente i lavori non sono opera loro, che nessuna istituzione o autorità giudiziaria li ha contattati per restituire l'appartamento o per ascoltarli nonostante le loro denunce ai carabinieri", continua il consigliere regionale.

“In poche parole la sig.ra Carlotta è residente in un appartamento occupato abusivamente da terzi che dovrebbe tornare alla legittima assegnataria e nel quale invece sono in corso lavori abusivi alla luce del sole", ha concluso.