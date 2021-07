Costa (sottosegretario alla Salute): “Valutiamo obbligo vaccinale per il personale scolastico”

"Non possiamo più permetterci di non iniziare il nuovo anno scolastico coi nostri ragazzi in presenza, non possiamo privare i nostri ragazzi della scuola perché la scuola è un luogo di apprendimento ma anche di formazione, in tante realtà è anche inclusione sociale. Per raggiungere questo obiettivo la vaccinazione del personale docente e scolastico è un obiettivo che dobbiamo raggiungere assolutamente". Lo ha spiegato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a margine di un incontro con Catello Maresca, candidato sindaco di Napoli per il centrodestra.

"Abbiamo ancora qualche giorno e qualche settimana davanti a noi per cercare di fare un'opera di persuasione e convincimento, per far comprendere a questi concittadini quanto sia importante la loro vaccinazione. È chiaro - sottolinea - che se il problema dovesse persistere dobbiamo valutare anche l'ipotesi di introdurre l'obbligo vaccinale per questa categoria, perché diventa un elemento di garanzia, così come è importante vaccinare i giovani. È vero che il giovane contagiato può non avere conseguenze gravi, ma, permettendo al virus di continuare a circolare, possono nascere nuove varianti. Questo non possiamo permettercelo".