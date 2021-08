Vaccini, immunizzati altri 10.489 campani. De Luca: "Niente contro l'obbligo vaccinale"

L'Unità di Crisi regionale ha comunicato i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 17.00 di oggi, 6 agosto 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 3.672.696 cittadini. Di questi 3.101.773 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 6.774.469.

In particolare, nelle ultime 24 ore, sono state somministrate 13.351 prime dosi; mentre sono ben 10.489 le seconde dosi.

"Niente contro l'obbligo vaccinale"

Sulla situazione vaccini in Campania è intervenuto anche il presidente Vincenzo De Luca. Nella consueta diretta social del venerdì, De Luca ha parlato anche di un eventuale obbligo vaccinale: "Prendiamoci queste due settimane dopo di che dovremo prendere misure importanti. Credo sia sbagliato prendere mezze misure, come fa il Governo, che hanno come unico risultato prolungare all'infinito la stazione del Coronavirus. Io non avrei dubbi su una decisione a livello nazionale: rendere obbligatoria la vaccinazione".