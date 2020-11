Covid-19, in Campania obbligo di ricetta medica per sottoporsi a tampone in laboratori privati

In Campania diventa obbligatoria la prescrizione medica su "ricetta bianca" per poter effettuare un tampone per la ricerca del Covid-19 presso laboratori privati.

E' quanto stabilisce una disposizione dell'Unità di Crisi regionale per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, inviata nelle ultime ore ai direttori delle aziende sanitari locali, "al fine di garantire maggiore appropriatezza dei percorsi di sanità pubblica".