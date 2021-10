Green pass, il Governo lavora alla proroga: ecco fino a quando potrebbe essere obbligatorio

A fine anno, il 31 dicembre 2021 precisamente, sono in scadenza sia lo stato di emergenza che l’uso esteso del Green pass. Il Governo, proprio in queste ore, sta decidendo sul futuro di questi due strumenti che potrebbero anche prendere "strade" diverse. Ma a tenere banco su tutto è l'estensione del certificato verde obbligatorio sui posti di lavoro.

Obbligo anche nel 2022

L'ipotesi è che l'obbligo del Green Pass possa essere esteso fino alla Primavera del 2022 o all'inizio dell'Estate. Il passo successivo, poi, sarebbe quello di "allentare" l'applicazione dell'obbligo, lasciandolo in vigore solo per alcune categorie. Un abbandono graduale del Green Pass, in sostanza, che potrebbe mitigare anche l'ondata di polemiche - politiche e social - che il certificato verde ha scatenato in questi mesi.

Al momento parliamo solo di ipotesi, ma seppur senza alcuna sicurezza sulle modalità di applicazione, c'è la quasi certezza sulla proroga del certificato verde. Questo potrebbe essere un incentivo a vaccinarsi, con il Governo che punta al raggiungimento del 90% di immunizzati nel minor tempo possibile, anche grazie alle terze dosi.

Ancora proteste dei "No Green Pass"

Intanto anche a Napoli si continua a protestare contro l'obbligo del Green Pass, anche se le mobilitazioni - al momento - non sembrano aver raccolto una grande partecipazione. In tanti, tuttavia, hanno scelto di sottoporsi a più tamponi per ottenere la certificazione, pur di non vaccinarsi. La richiesta - già respinta dagli organi competenti - è quella di tamponi gratuiti.

Tra le repliche si registra quella del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che qualche settimana fa ha dichiarato: "Vogliono che il tempone lo paghi lo Stato? Ma non esiste, le loro fisime se le pagano da soli, lo Stato non paga per i capricci".