"Welcome Nza": è giunta a Napoli la bimba irachena malata di cuore

E' scesa dall'aereo tra le braccia della madre con indosso solo una tutina. Un volontario la avvolta in un cappotto rosso per proteggerla dal freddo. Nza è giunta a Napoli. Ha 9 mesi, è talmente piccola che neanche si capiva che dentro quel cappotto rosso ci fosse una bimba. Non è ancora fuori pericolo ma ora è nelle mani di medici che possono salvarle la vita. Soffre di una malformazione cardiaca congenita. Nel suo paese d'origine non avrebbe avuto scampo e grazie alla collaborazione tra Stay Human e Regione Campania potrà essere operata e curata in Italia, all'Ospedale Monaldi, senza spese per la famiglia.

La piccola è giunta a Napoli con un volo da Minsk, Bielorussia. La patologia di cui soffre non concede tempo e Stay Human è riuscita a raccogliere i fondi per il volo e la permanenza a Napoli e a organizzare tutto in una sola settimana. Un'operazione tutt'altro che semplice, che ha visto coinvolti anche la Regione e il Ministero degli Esteri. "E' una corsa contro il tempo - spiega Francesco Perna, volontario dell'associazione - ma saperla affidata ai medici del Monaldi già ci rende più tranquilli. Dovrà essere sottoposta a un intervento delicato della durata di 5-6 ore".

All'arrivo, a Capodichino, la famiglia di Nza è stata accolta dalla vicepresidente del Consiglio regionale Valeria Ciarambino e dall'assessore alla Sicurezza Mario Morcone: "Sono cose che restituiscono senso alla politica e alle istituzioni. Spero si possa continuare a lavorare in questo modo quando si tratta di aiutare chi ha bisogno. In Campania esistono fondi per azioni del genere che non vengono utilizzati, dobbiamo migliorare in questo".

Ora non resta che attendere le valutazioni dell'equipe del Monaldi che stabilirà quando effettuare l'intervento. Il tempo è un nemico contro cui lottare. Nza, 9 mesi, aspetta di vivere la sua seconda vita.