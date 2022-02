Monaldi, la piccola Nza sta meglio: "Il cuore si riempie di gioia"

"La piccola Nza sta molto meglio e questo riempie il cuore di gioia. Un ringraziamento speciale al prof. Guido Oppido e a tutta l’unità operativa complessa di Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Monaldi di Napoli per l’intervento e le cure prestate. Da Napoli, dalla Campania, in un momento difficile, sono ore di apprensione e di angoscia per tutti noi, un messaggio di speranza, pace e solidarietà".

L'arrivo a Capodichino

La piccola era giunta 13 giorni fa a Napoli con un volo da Minsk, Bielorussia. La patologia di cui soffre non concedeva tempo e Stay Human era riuscita a raccogliere i fondi per il volo e la permanenza a Napoli e a organizzare tutto in una sola settimana. Un'operazione tutt'altro che semplice, che ha visto coinvolti anche la Regione e il Ministero degli Esteri.

All'arrivo, a Capodichino, la famiglia di Nza era stata accolta dalla vicepresidente del Consiglio regionale Valeria Ciarambino e dall'assessore alla Sicurezza Mario Morcone.