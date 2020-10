Coronavirus, De Luca: "Evitare il lockdown? Basta seguire le regole. Questo weekend prova del nove"

"Per evitare un altro lockdown la ricetta è semplice: rispettare le regole": così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo durante l'inaugurazione del Salerno Boat Show. Ieri De Luca aveva prospettato il concreto pericolo di un nuovo lockdown qualora si raggiungessero livelli di contagio preoccupanti - che il Governatore ha quantificato. "Avevamo un problema che riguardava la movida, abbiamo registrato comportamenti irresponsabili, centinaia di ragazzi che si ammucchiavano. Cose che non potevamo tollerare, se vogliamo contenere il contagio", ha aggiunto De Luca. "Questo fine settimana sarà una prova della responsabilità che hanno tutti i nostri concittadini e i giovani, in particolare".

Posti letto e tamponi

"Siamo impegnati a garantire i posti letto per eventuali contagiati, a moltiplicare il numero dei tamponi", aggiunge il Governatore. "L'obiettivo che abbiamo noi e' garantire la sicurezza per i nostri concittadini. Stiamo cercando, e saremo pronti la prossima settimana, di fare i tamponi veramente in tempi rapidissimi dando i risultati in tempi rapidissimi. Ma non bisogna presentarsi all'Asl per fare i tamponi, la prescrizione deve farla il medico di famiglia".