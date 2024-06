Nato il nuovo “gruppo della Stadera”: spacciavano anche in carcere

Spaccio nell'area della "cittadella" a Casoria, nelle piazze di Ponticelli e Secondigliano a Napoli, ad Avellino e anche nel carcere di Salerno. È quanto documentato dall'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli culminata oggi nell'esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale partenopeo nei confronti di 30 indagati, ritenuti gravemente indiziati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, porto e detenzione di armi comuni da sparo, lesioni personali aggravate, estorsione, singoli episodi di detenzione e spaccio di stupefacenti e accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti. Le indagini condotte dalla Squadra mobile di Napoli, dai Commissariato di Secondigliano e Poggioreale, dalla Squadra mobile di Avellino e dal Commissariato di Anzio (Roma) sono scattate a seguito del ferimento a colpi d’arma da fuoco di un uomo avvenuto il 20 settembre 2021. Nel corso dell’indagine è emerso che il ferimento era una risposta ad un altro agguato avvenuto il 2 settembre 2021, per il quale sono gravemente indiziati due uomini. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, le azioni sono da inquadrare nel clima di forte tensione registrato all’interno del “gruppo della Stadera”, costola del clan camorristico Contini, in seno al quale è maturata una scissione.

Dagli approfondimenti investigativi è emersa infatti la volontà di uno degli indagati di creare un gruppo criminale autonomo che si è approvvigionato di droga, a seconda della convenienza economica del momento, sia da canali riferibili a contesti criminali della zona di Scampia sia in quelli della zona del Cunnolo nel quartiere Poggioreale. Allo stesso tempo il gruppo criminale, oltre alla vendita al dettaglio dello stupefacente effettuata nell’area della Cittadella tra i comuni di Casoria e Napoli, ha anche fornito sostanza stupefacente a piazze di spaccio stanziali nei quartieri Ponticelli e Secondigliano, nella città di Avellino ed anche quella gestita da un altro indagato all’interno della casa circondariale di Salerno, nella quale all'epoca era recluso. Nelle occasioni in cui i gestori delle attività di spaccio non onoravano i debiti accumulati, venivano poste in essere condotte estorsive. È emerso inoltre che il gruppo ha disponibilità di armi ed ha dimostrato la volontà di acquisirne sempre di più al fine di essere pronti ad eventuali scontri armati con altre fazioni criminali. Durante le indagini sono stati acquisiti indizi a carico di altri due soggetti per il ferimento a colpi d’arma da fuoco avvenuto il 17 dicembre 2019 e da inquadrare nell’ambito dello scontro, in corso all’epoca, tra i gruppi di spacciatori della Stadera e quelli del rione Bronx.

Sono tutti "molto giovani" i 30 indagati nell'ambito dell'inchiesta. Lo spiega Giovanni Leuci, capo della Squadra mobile di Napoli che ha condotto le indagini. Il clan della zona della Stadera nel quartiere Poggioreale, zona orientale di Napoli, "in armi ha cercato di affrancarsi dal controllo di altri clan e di rendersi autonomo - spiega Leuci - attraverso la gestione di piazze di spaccio, sia in alcune zone della città sia all'interno del carcere di salerno". Le indagini hanno permesso di far luce su "alcuni episodi in cui i soggetti arrestati hanno usato le armi per imporre la loro presenza sul territorio e addirittura sono arrivati a commettere delle estorsioni". Il gruppo criminale sul quale si sono concentrate le indagini della Squadra mobile di Napoli coordinate dalla Dda partenopea è nato da una scissione all'interno del cosiddetto "gruppo della Stadera"; costola del clan camorristico Contini.