Coprifuoco, riaperture e zona bianca: tutte le novità e cosa cambia per la Campania

Calano ancora i contagi in Italia. Il tasso di positivi è al 2,9% a livello nazionale e poco oltre il 7% in Campania (550 i contagiati nelle ultime 24 ore). Dal 18 maggio al via anche le prenotazioni per la fascia di età 40-44 anni in Campania. Secondo l'ultimo aggiornamento Sono stati vaccinati finora in Campania 1.812.256 cittadini. Di questi 702.599 hanno ricevuto la seconda dose.

Zona bianca e gialla

Sono tre le regioni che si preparano ad entrare in zona bianca, a partire dal primo giugno, secondo quanto emerso dalla Cabina di regia del governo. In pole position Friuli, Sardegna e Molise. Successivamente potrebbe toccare a Liguria, Veneto e Abruzzo. Per la Campania, invece, la zona bianca sembra difficile da raggiugere nelle prossime settimane, ma in compenso la regione sarà in zona gialla anche dal 24 maggio

Coprifuoco e riaperture: tutte le novità

Posticipato il coprifuoco dalle 22 alle 23, mentre dal 7 giugno dovrebbe passare a mezzanotte, per poi essere abolito probabilmente dal 21 giugno, dati permettendo. Ecco cosa è stato deciso al termine della cabina di regia sulle riaperture, come riportato da Today.it, tenutasi a Palazzo Chigi e presieduta dal presidente del Consiglio Mario Draghi, con la presenza dei ministri Daniele Franco, Roberto Speranza, Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Mariastella Gelmini, Elena Bonetti. Insieme al sottosegretario Roberto Garofoli e il coordinatore e il portavoce del Comitato tecnico-scientifico, rispettivamente Franco Locatelli e Silvio Brusaferro.

Tutte le novità: