Ecco i nuovi treni della metro a Napoli: "Avranno frequenza europea"/VIDEO

"È un momento importantissimo per i trasporti napoletani. L'immissione dei nuovi treni garantirà progressivamente un servizio di un ordine di grandezza superiore a quello attuale. Treni grandi, affidabili, con frequenza "europea". Quelli attuali sono piccoli, pochissimi e alcuni hanno già superato 1,5 milioni di km.

Ricorderete che a luglio 2021, durante le prove ci fu un serissimo incidente. Adesso, dopo approfonditissimi studi e confronti, tutte le parti ritengono che i problemi che portarono all'incidente sono completamente superati e che la causa non fu il treno. Ma dopo il grave incidente di luglio la richiesta di fare le prove di giorno, con tutti i possibili servizi di sicurezza cittadini pienamente attivi, è necessariamente da seguire. L'Agenzia ha il diritto/dovere di utilizzare la massima cautela. Stiamo verificando con la Direzione Generale a Roma la possibilità di effettuare le prossime prove di notte, senza incidere sulla circolazione. Quasi certamente sarà possibile. Per il dettaglio delle ultime corse e della ripresa della circolazione, andare sul sito ANM. Nel frattempo godetevi il dolce serpeggiamento del nuovo treno con il filmato che feci qualche settimana fa, durante le prove non ufficiali fatte alla presenza mia e del Sindaco Manfredi", spiega l'assessore alla Mobilità del comune di Napoli Cosenza.

Gli orari delle ultime corse

• da Piscinola: ore 09.16

• da Garibaldi: ore 09.14

Gli orari di ripresa del servizio

• da Piscinola: ore 16.30

• da Garibaldi: ore 16.28

Il servizio bus sostitutivo

Nella fascia oraria di interruzione della Linea 1, Anm informa che saranno attivi i seguenti collegamenti supplementari in superficie:

- Linea 664 (occasionale): Scampia (M1) - Chiaiano (M1) - Frullone (M1) - Capodimonte – Dante (M1)

- Linea 665B (occasionale): Scampia (M1) - Chiaiano (M1) - Frullone (M1) – zona Ospedaliera (M1) – Medaglie d’Oro (M1).