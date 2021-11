Linea 1, i nuovi treni slittano ancora. Cosenza: "Arriveranno nel 2022"

Riavvolgere il nastro e ricominciare dall'inizio. Ci vorrà ancora tempo per vedere in esercizio i nuovi treni della Linea 1 della Metropolitana di Napoli. A sostenerlo è il neoassessore ai Trasporti del Comune di Napoli Edoardo Cosenza: "Se tutto va come deve andare - riferisce a Napolitoday - entro il 2022 avremo dieci nuovi treni lunghi. Sarebbe una vera rivoluzione perché oggi il servizio della Linea 1 si basa solo su sei treni corti".

Di questi convogli, realizzati in Spagna, si parla dal 2017. Annunciati ripetutamente negli anni dall'Amministrazione de Magistris, sembrava potessero finalmente entrare in servizio l'estate scorsa con diversi mesi di ritardo rispetto al cronoprogramma. Così non è stato perché prima della fine del faticoso collaudo del primo treno si è verificato un incidente con tanto di incendio a bordo.

Da quel momento, non se ne è avuta più traccia: "Abbiamo ereditato molti aspetti negativi - prosegue Cosenza - Dopo l'incidente si è in attesa degli esiti e delle verifiche. A Napoli abbiamo altri quattro treni e altri cinque sono in Spagna già realizzati. Stiamo andando avanti e crediamo di poter avviare i collaudi a inizio anno nuovo, così da poterli mettere in esercizio entro il 2022".

Bisognerà attendere altri mesi, quindi, per assistere a un sensibile miglioramento del servizio su ferro di Anm che anche nelle ultime settimane, tra file ai tornelli e guasti, ha messo a dura prova la pazienza dei cittadini.