Al via i nuovi corsi di Impact Campania

Verranno presentati lunedì 14 febbraio alle ore 15.00 su piattaforma meet (al link https://meet.google.com/jaq-rhiv-pvx) i nuovi cicli formativi di approfondimento e aggiornamento realizzati da LESS, con la collaborazione di Project Ahead, nell’ambito del progetto Impact Campania. Questa edizione “AZIONE DI CAPACITY BUILDING PER QUALIFICARE E RIORGANIZZARE I SERVIZI TERRITORIALI PUBBLICI E PRIVATI IN UN’OTTICA INTERCULTURALE E INNOVATIVA”, è rivolta agli operatori pubblici e privati (quadri e manager della Pubblica Amministrazione e del privato sociale, dirigenti scolastici, imprenditori, cooperatori sociali). Per iscriversi è necessario compilare la domanda entro il 15/02/2021 collegandosi al seguente link https://forms.gle/Ui23FN74CCK9MomM7.

Il percorso formativo, completamente gratuito, sarà in modalità blended e durerà 4 mesi. Ciascun percorso prevede 5 Moduli di aggiornamento on line e 5 incontri di approfondimento in presenza. Ogni Modulo durerà 12 ore distribuite in 4 lezioni (di 3 ore ciascuna) tenute da diversi esperti del settore. Le lezioni si svolgeranno a distanza, in modalità sincrona tramite piattaforma MEET e si terranno il mercoledì e il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 per PA e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 per TS, secondo il seguente calendario:

INCONTRI DI AGGIORNAMENTO - Modulo 1 - Integrare l’Innovazione nelle strategie di gestione dei servizi Dal 16 al 24 febbraio 2022 - Modulo 2 - L’impatto della trasformazione digitale sui servizi Dal 9 al 17 marzo 2022 - Modulo 3 - Co-programmazione e co-progettazione: nuove modalità di relazione e collaborazione tra pubblico e privato dal 30 marzo al 7 aprile 2022 - Modulo 4 - La finanza sostenibile al centro della gestione dei servizi dal 27 aprile al 5 maggio 2022 - Modulo 5 - La valutazione d’impatto alla base di strategie di trasformazione culturale e organizzativa Dal 18 al 26 maggio 2022 INCONTRI DI APPROFONDIMENTO Al termine di ogni Modulo si terrà un incontro di approfondimento in presenza che vedrà la partecipazione congiunta dei due target di destinatari. I seminari, strutturati in forma di speed dating for networking, dureranno 5 ore.

Le Iscrizioni saranno a numero chiuso nel rispetto delle norme anti-covid. 3 marzo h 14.00 - 19:00 24 marzo h 14.00 - 19:00 21 aprile h 14.00 - 19:00 12 maggio h 14.00 - 19:00 31 maggio h 14.00 - 19:00 Sarà riconosciuto un attestato finale a chi avrà seguito almeno l’80% delle lezioni previste in ogni modulo Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@lessimpresasociale.it oppure a segreteria@pja2001.eu. I percorsi formativi sono organizzati nell’ambito del progetto IMPACT CAMPANIA il cui obiettivo è la realizzazione di piani di intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi e la costruzione di attività di capacity building con gli Enti locali in materia di procedure a supporto. Il progetto è finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, è capofilato dalla Regione Campania, in partenariato con enti istituzionali e del terzo settore (Anci Campania, Cantiere Giovani Cooperativa Sociale, CIDIS Onlus, Consorzio La Rada, Cooperativa Sociale Credito Senza Confini, Dedalus Cooperativa Sociale, Less Cooperativa sociale, LTM – Gruppo Laici Terzo Mondo, Tertium Millennium Società Società Cooperativa Sociale, Traparentesi Onlus).