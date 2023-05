Nuove assunzioni in Eav: 34 autisti in servizio

Hanno preso servizio oggi 34 autisti con contratto part-time verticale a tempo indeterminato presso l'Ente Autonomo Volturno. Lavoratori che si aggiungono agli altri 37 assunti il mese scorso. ''Con questo nuova forma di contratto (a tempo indeterminato e part-time, lavorano sei mesi all'anno nelle località turistiche di Ischia, Procida e Sorrento) spiegano da Eav - abbiamo del tutto eliminato il lavoro interinale necessario nel periodo estivo, che poteva determinare distorsioni e cattive pratiche.

Naturalmente i lavoratori assunti con contratto part-time verticale verranno riconvertiti in full time quando avremo esigenze in tal senso, dando priorità a loro per nuove assunzioni full-0time per pensionamenti o nuove esigenze''. In totale nel 2023 sul settore gomma, Eav ha assunto 86 lavoratori, di cui 71 part-time verticale e 15 full-time. ''Si tratta prevalentemente di uomini (poche donne) - proseguono dall'azienda di trasporti - già lavoratori del settore, tutti campani, tanti rientrano dal nord, tanti svolgevano lavoro interinale presso Eav o Anm o altre società, per lo più di età tra i 30 e 40 anni''.