L'annuncio dell'assessore alla sicurezza: “Più telecamere a Napoli”

"Nell’ambito del rafforzamento del servizio di prevenzione e controllo dello sversamento abusivo dei rifiuti abbiamo previsto, in prospettiva, il potenziamento dell’Unità ambientale mentre, con i fondi del decreto sicurezza, saranno acquistate telecamere da utilizzare per monitorare i siti particolarmente degradati e migliorare, nel complesso, l’attività dell’unità di polizia ambientale".

Lo dichiara l'assessore alla Legalità del Comune di Napoli Antonio De Iesu, commentando l'operazione della Polizia municipale che ha permesso di bloccare uno sversamento abusivo di rifiuti in strada in via Provinciale ai Monti.