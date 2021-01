Nuove dosi di vaccino in arrivo in Campania: le prime oggi pomeriggio

Già nel primo pomeriggio di oggi dovrebbero, il condizionale è sempre d’obbligo, arrivare la prima tranche di nuove dosi di vaccino anti Covid in Campania. Nella giornata di ieri il Governatore Vincenzo De Luca aveva avvisato il Commissario Domenico Arcuri che le scorte campane erano terminate e che il piano di vaccinazione avrebbe subito una battuta d’arresto. La risposta non si è fatta attendere.

Le nuove dosi di vaccino arriveranno in tre fasi: oggi, domani e mercoledì direttamente all’aeroporto di Capodichino. In totale si prevedono 34mila dosi che saranno smistate negli hub di vaccinazione della Campania per riprendere la somministrazione secondo il piano già stabilito dalla Regione. Riprenderanno anche le vaccinazioni alla Mostra d’Oltremare nella giornata di mercoledì. La prima fase si è conclusa ieri con soddisfazione del DG dell’Asl Na1, Ciro Verdoliva.