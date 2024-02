La venere degli stracci tornerà a piazza Municipio

La Venere degli stracci di Pistoletto, distrutta nel rogo dello scorso 13 luglio, tornerà in piazza Municipio il 6 marzo con un evento. Lo ha annunciato Vincenzo Trione consigliere del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per l' arte contemporanea, nel corso della presentazione del progetto per il nuovo Pan e del programma Napoli contemporanea.

"La scelta del sindaco - ha detto - è quella di di far risorgere la Venere, come disse il maestro Pistoletto. Sarà controllata 24 ore su 24. Dopo tre mesi e mezzo potrà essere poi definitivamente collocata in un luogo che comunicheremo prossimamente". L'opera sarà ricostruita con la medesima altezza di 7 metri. Con la Fondazione Pistoletto e' stata coinvolta l'associazione L'altra Napoli.