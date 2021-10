“So dove si trova Giggino Wi-Fi”: nuova segnalazione a Chi l'ha visto?

Nella puntata di Chi l’ha visto? in onda ieri c’è stato spazio per la storia di Luigi Celentano, scomparso da casa più di tre anni. Il giovane, nonostante i tanti appelli della famiglia, continua a non far pervenire sue notizie e la cosa rende il mistero della sua scomparsa sempre più fitto.

La famiglia, infatti, non sa cosa possa essere successo al giovane che nel febbraio 2017 (quando era 18enne) lasciò la sua casa di Meta di Sorrento, facendo perdere le sue tracce. Da allora sono state tante le segnalazioni di avvistamenti, ma nessuna ha ancora portato risultati.

L'ultima, in ordine di tempo, è stata raccolta dal programma di Rai3 attraverso una telefonata: "So dove si trova Giggino Wi-fi". Una persona, con la voce camuffata e con il numero anonimo si è messa in contatto con la redazione. La voce (appartenente forse ad una persona che si è messa in contatto anche con la mamma del giovane via social) ha raccontato di aver visto Luigi a Paderno Dugnano in provincia di Milano.

La voce racconta che Luigi viene ospitato in un casale, dove aiuta a gestire un giardino. Chi l'ha visto? si è recato nel comune milanese, ma nessuno conosce quel ragazzo. C'è il dubbio che la telefonata possa essere uno scherzo e, quindi, si cercano nuove conferme.