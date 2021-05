Cambia il nome della strada: i commercianti protestano e chiudono i negozi

Protesta dei commercianti a Secondigliano per l'installazione di una nuova targa toponomastica per il cambio del nome di via Vittorio Emanuele in via Vincenzo Di Maro. "Nulla contro la memoria del dottor Di Maro, medico eroe dell’alluvione di Sarno, di cui ricordiamo le gesta per salvare le vite umane e che rispettiamo. Tuttavia il cambio di toponimo comporta una serie di disagi contro i quali i commercianti hanno organizzato una serrata di protesta", spiega il consigliere della ViII Municipalità Giuseppe Pistone.

La cerimonia di inaugurazione era prevista per questa mattina, ma sembra che dopo l'appello dei commercianti l'assessore Clemente abbia "frenato" le operazioni di cambio nome. "Richiesta accolta dall’assessore Clemente - spiega ancora Pistone - che con sensibilità ha capito che un nuovo duro colpo al comparto commerciale non sarebbe sostenibile, alla luce delle difficoltà registrate in questi mesi".

Accanto ai commercianti, oltre a Pistone, anche i consiglieri Marianna Cuomo e Vincenzo Madonna. "I commercianti si sono stancati di questa politica pronta solo a fare passerelle sul territorio. La protesta è stata improvvisata e i commercianti hanno deciso di dare un segnale forte", ha detto il consigliere Madonna.