Dal Museo alla Zona ospedaliera e ai Colli Aminei: nuova linea filobus in città (VIDEO)

Inaugurata stamane la nuova linea filobus che dal centro di Napoli, dalla zona del Mann, porta ai Colli Aminei e alla zona ospedaliera. Alla presentazione alla stampa del servizio il sindaco Luigi de Magistris, l'assessore ai Trasporti Marco Gaudini, l'amministratore unico dell'Azienda napoletana mobilità Nicola Pascale. "Devo dire che è stato molto faticoso raggiungere questo obiettivo, ci è voluta tanta determinazione e un grande lavoro di squadra.

Da Anm a tutti i protagonisti di questa sfida che è green, che va in direzione del trasporto pubblico, che rafforza la flotta dei mezzi Anm, che viene fatta in un momento difficile in cui l'economia del Comuni è particolarmente sotto pressione. Ma noi non ci siamo mai fermati". Così il primo cittadino che rimarca: "In questo modo colleghiamo in maniera verde ed efficace Colli Aminei e zona Ospedaliera con il centro di Napoli".