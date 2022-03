La galleria Umberto cambia look: ritorno all'illuminazione originale (GALLERY)

La Galleria Umberto I cambia look. O meglio ritorna a quello originale. Lo fa grazie all'illuminazione originale grazie ai lavori che hanno ripristinato i colori delle luci così come quando quello splendido pezzo di Napoli è stato creato. L'effetto è straordinario e a farlo vedere ai cittadini è stato l'assessore Cosenza che ha annunciato su Facebook il cambio di look del monumento cittadino. Con un post ha pubblicato le prime foto con il nuovo effetto visivo donato dal sistema di illuminazione così come era in originale. L'assessore ha poi spiegato che i lavori proseguiranno per consentire il ritorno a quello che era il look originale della galleria.

Il post su Facebook

“Il ritorno dopo tanti tanti anni della illuminazione originaria della Galleria Umberto I. Neanche si ricordava più. Tanto splendore, tanta sicurezza. Solo su un ramo un effetto ancora non soddisfacente. E ci sono ancora lavorazioni in corso o da effettuare per fare tornare tutte le facciate interne alla originale bellezza. Ma l'effetto complessivo...” ha scritto Cosenza sul suo profilo mostrando con soddisfazione le foto del monumento.