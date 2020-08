Coronavirus, 48 le persone attualmente ricoverate in Campania: i dati del Ministero della Salute

Sono 48 le persone positive al Coronavirus attualmente ricoverate in ospedale in Campania, una delle quali in terapia intensiva. E' quanto si apprende dai dati contenuti nel bollettino del 14 agosto diffuso dal Ministero della Salute.

487 in totale sono gli attualmente positivi nella nostra regione, 439 dei quali sono in isolamento domiciliare.

5214 sono in casi registrati in totale in Campania dall'inizio della pandemia: 5124 sono stati identificati dal sospetto diagnostico, 90 da attività di screening.

I dati dell'ultimo bollettino regionale

Il riepilogo numerico del bollettino del 14 agosto in Campania:

Positivi del giorno: 44

Tamponi del giorno: 2.235

Totale positivi: 5.214

Totale tamponi: 356.781

Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 440

Guariti del giorno: 4

Totale guariti: 4.287

Rientri dall'estero in Campania, i numeri

- ASL NA1: 428 segnalazioni e 465 telefonate di informazioni

- ASL NA 2: 650 segnalazioni e 250 telefonate di informazioni

- ASL NA3: 373 segnalazioni

- ASL BN: 260 segnalazioni e 240 telefonate di informazioni

- ASL AV: 500 segnalazioni

- ASL CE: 462 segnalazioni e 452 telefonate di informazioni

- ASL SA: 655 segnalazioni e 220 telefonate di informazioni

Per un totale dal giorno 13 agosto di 3.328 segnalazioni di rientro e 1.627 telefonate di informazioni.

Sempre dal 13 in poi sono stati eseguiti 635 tamponi, per i quali si attendono i risultati.