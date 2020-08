Coronavirus, 112 ricoverati in Campania: 4 in terapia intensiva

Sono 112 le persone positive al Coronavirus attualmente ricoverate in ospedale in Campania. E' quanto emerge dai dati diffusi dal Ministero della Salute contenuti nel consueto bollettino giornaliero di giovedì 27 agosto. Quattro di queste persone sono in terapia intensiva.

Nella nostra regione sono 1423 le persone tutt'ora positive al Covid-19. 1311 sono quelle che si trovano attualmente in isolamento domiciliare.

Dall'inizio della pandemia in Campania si sono registrati in totale 6241 casi di contagio. 5888 di questi sono stati identificati dal sospetto diagnostico, 353 da attività di screening.

445 in tutto sono le persone decedute, mentre 4373 sono i guariti. 396.896 sono i tamponi analizzati in totale in Campania.

L'ultimo bollettino regionale

Sono 130 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su un totale di 3631 tamponi effettuati. Questo è quanto emerge dai dati diffusi dall'Unità di Crisi regionale nella giornata di giovedì 27 agosto.

Per 59 di questi si tratta di casi di rientro: 44 dalla Sardegna, 15 da paesi esteri.

Due i nuovi deceduti, che fanno salire il numero totale a 445 dall'inizio della pandemia. Non si registrano nuove guarigioni.