Coronavirus, a Napoli 167 nuovi positivi negli ultimi giorni: il bollettino

Sono 167 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati a Napoli negli ultimi giorni. Questo è quanto emerge dal primo bollettino bisettimanale sui numeri del Covid in città diffuso dal Comune, sulla base dei dati forniti dall'Asl Napoli 1 Centro.

Attualmente sono 1106 le persone positive al virus nel capoluogo campano, per un totale di 2162 contagi registrati dall'inizio della pandemia. Salgono a 909 in totale i guariti, mentre il numero dei deceduti cresce purtroppo di una unità (147 dall'inizio della pandemia).

55 sono i ricoverati in ospedale, 3 dei quali si trovano in terapia intensiva. 1051 sono, invece, le persone che si trovano in isolamento domicilare.

Il prossimo bollettino cittadino sarà diffuso venerdì 11 settembre.

Il bollettino regionale del 7 settembre

Positivi del giorno: 260 (di cui 218 del giorno + 42 contabilizzati oggi degli 83 comunicati ieri)

Tamponi del giorno: 4.353

Totale positivi: 8.128

Totale tamponi: 459.231

Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 448

Guariti del giorno: 12

Totale guariti: 4.490.