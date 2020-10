Coronavirus, 1000 nuovi casi di positività a Napoli negli ultimi giorni

Sono 1000 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nella città di Napoli negli ultimi giorni, rispetto al bollettino di venerdì 16 ottobre. E' quanto emerge dai numeri diffusi quest'oggi dal Comune sul contagio nel capoluogo campano, sulla base dei dati forniti dall'Asl Napoli 1 Centro.

Rispetto a venerdì scorso c'è da registrare anche un nuovo decesso, che fa salire il computo totale a quota 164. Da registrare anche 174 nuovi guariti.

Sono 5538 le persone attualmente positive a Napoli, per un totale di 8033 contagi registrati nella città partenopea dall'inizio della pandemia ad oggi.

174 sono i ricoverati in ospedale, 15 dei quali si trovano attualmente in terapia intensiva. 5364 le persone che sono in isolamento domiciliare.