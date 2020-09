Coronavirus, oltre 200 nuovi casi di positività e due decessi negli ultimi giorni a Napoli

205 nuovi casi di positività e due decessi (153 in totale nel capoluogo campano dall'inizio della pandemia). Questo il bilancio del Coronavirus a Napoli negli ultimi giorni, rispetto ai dati del bollettino diffuso dal Comune martedì scorso. Attualmente i positivi in città sono 1550, 1472 dei quali si trovano in isolamento domiciliare.

Sale a 78 il numero dei ricoverati in ospedale, 8 dei quali in terapia intensiva. Cresce anche il numero dei guariti, 937.

Dall'inizio della pandemia ad oggi, sono 2640 le persone in totale che hanno contratto il virus a Napoli. Il prossimo bollettino cittadino sarà diffuso dal Comune martedì 22 settembre.