Vaccini, il caso di Maria e Francesca: a più di 90 anni aspettano da settimane il "booster"

Hanno più di 90 anni Maria e Francesca Madonna. Sorelle, hanno aderito alla campagna vaccinale e attendono che il booster venga loro somministrato a domicilio viste le loro condizioni. Da troppo tempo però, come denuncia Rita, figlia della prima e nipote della seconda.

Come riportato dal Mattino, la donna lamenta che la sanità regionale "sta dimenticando" chi nei centri vaccinali non può andarci. Rita ha segnalato ripetutamente il caso delle due anziane, sia chiedendo due volte alla Mostra d'Oltremare, sia al numero verde dell'Asl.

Per entrambe – che non hanno un medico vaccinatore – i sei mesi sono scaduti a novembre. Maria ha 93 anni e Francesca 92, vivono al Vomero in due appartamenti diversi. "Mia madre non ha più anticorpi e la puntualità della campagna vaccinale per chi appartiene a una platea fragile, è senz'altro un aspetto da non trascurare", spiega Rita.