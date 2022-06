"Notte prima degli esami" a Napoli: studenti si radunano a San Martino - FOTO

Questa notte, a poche ore dalla prima prova dell'esame di maturità, molti studenti napoletani hanno festeggiato radunandosi a San Martino. Le immagini - molte sui social - sono emozionanti e, dopo due anni di Pandemia, mostrano ancora una volta la voglia dei giovani di tornanre alla normalità. Per tutti l'appuntamento è alle ore 8,30 di oggi, con la prima prova scritta.

La foto ha fatto subito il giro dei social ed è stata commentata anche da Alessandra Clòemente: "È un colpo d’occhio vedere tanti giovanissimi radunarsi così in massa in maniera spontanea. È necessario intercettare tutto questo, renderli protagonisti e coinvolgerli nell’organizzazione di momenti a loro dedicati. Non abbandonarli a loro stessi. Partecipazione. Inclusione! Napoli è la città più giovane d’Italia, sono loro la nostra risorsa!".

Cosa prevede la prima prova

Ai candidati saranno proposte sette tracce di tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. I ragazzi hanno a disposizione 6 ore.

Tra le novità assolute, l' esame vede cadere l'obbligo di indossare la mascherina: quest'ultima viene solamente raccomandata, in particolare in alcune circostanze quali, ad esempio, l'impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

La prima prova è l’unica prova predisposta interamente dal Ministero dell’Istruzione: questo significa che le tracce saranno uguali per tutti gli istituti sul territorio nazionale. La prova avrà un valore di soli 15 punti a fronte dei 20 originari pre-pandemia. La consegna prima dello scadere del termine è prevista a patto che siano passate almeno tre ore.