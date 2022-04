Noto pub nel mirino di malviventi: rubato il motorino per le consegne - VIDEO

Nuovo furto a Giugliano ai danni di un esercizio commerciale. Nel mirino dei malviventi, questa volta, è finito il noto pub Cipajò. I ladri, come mostra un video diventato virale sui social, hanno portato via lo scooter utilizzato per le consegne. Le immagini mostrano chiaramente come i due, a bordo di un altro scooter, si sono avvicinati al motorino facendo attenzione che nessuno li vedesse. Poi, l'uomo alla guida è sceso dallo scooter ed ha spinto per alcuni metri quello del pub, messo in moto solo successivamente.

Le immagini sono state diffuse da uno dei proprietari che sui social scrive: "Territorio abbandonato dalle istituzioni! Gente che cammina senza targa nessuno dice niente un paese sfasciato e lasciato allo sbando , sapete solo fare i proclami elettorali , ma purtroppo i fessi siamo noi che investiamo in questa realtà degna del terzo mondo poi ci lamentiamo se gli altri ci offendono !".