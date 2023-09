Accusato di aver abusato della nipotina: viene assolto dopo cinque anni

Un nonno del Vomero, dopo circa 5 anni, è stato assolto dall'accusa di aver abusato della nipotina. Era sotto processo dal 2018 per l'accusa di abusi sessuali sulla nipotina che all'epoca aveva meno di dieci anni. Il tribunale di Napoli, oggi, l'ha assolto "perché il fatto non sussiste". Il nonno, 84 anni, era accusato di aver violentato la figlia di una delle sue due figlie adottive.

Oggi l'uomo, ex Croce Rossa, è in pensione e ora può tirare un sospiro di sollievo dopo questi anni difficili. La nipotina, durante l'escussione in modalità protetta, al termine di una pausa, ha raccontato di aver subito abusi. Nel processo sono state ascoltate come testimoni sia la mamma della bambina che la zia, la quale si era sempre battuta sostenendo l'innocenza del padre.

"Questa sentenza - dice l'avvocato Sergio Pisani, legale dell'84enne - mette fine a una sofferenza durata ben 5 anni e dimostra, ancora una volta, come i giudici del tribunale di Napoli sappiano distinguere le accuse vere da quelle insussistenti. Spero che questa assoluzione riavvicini quanto prima la nipotina al nonno".