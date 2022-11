Giallo anziana uccisa, nipote 16enne trasferita in carcere a Nisida

Si trova adesso nel carcere di Nisida, dov'è stata condotta all'alba di oggi. Sedici anni, è la ragazza accusata di aver ucciso, ieri sera, sua nonna (76) a coltellate.

Il delitto è avvenuto in via delle Tavernelle a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, nell'abitazione dell'anziana. Su di esso sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Agropoli, con l'obiettivo di ricostruire dinamica e movente dell'omicidio. Il tutto sarebbe avvenuto, presumibilmente, al culmine di una lite, tant'è vero che anche la 16enne ha riportato una ferita ad un braccio per la quale è stata medicata in ospedale a Eboli.

Pare si sia fin qui avvalsa della facoltà di non rispondere.

Il delitto è un giallo, una tragedia inimmaginabile per tutti. La ragazza non risulta avesse mai avuto problemi di sorta, e nessuno riesce a darsi una spiegazione. Anche perché la nonna viveva da sola e pare le due avessero un ottimo rapporto, con la 16enne che spesso l'andava a trovare. Ma quanto successo nel corso della visita di ieri è tutto da capire.

Dai rilievi è emerso che l'anziana sia stata colpita quattro volte alla schiena, una volta alla nuca e un'altra all'addome. L'arma utilizzata è un coltello a serramanico, rinvenuto accanto al cadavere. La ragazza è uscita subito dopo quanto accaduto in casa, ed è lì che si è trovata di fronte i militari. L'autopsia della salma, disposta per i prossimi giorni, potrebbe fare ulteriormente luce sui fatti.