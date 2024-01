Anche le nonne sparano: il video è virale

Sta girando sul web un reel in cui una signora anziana esplode colpi di pistola dal baclone per festeggiare il Capodanno

Dopo la sfilza di filmati in cui uomini e donne giovani sparano colpi di pistola dai balconi per festeggiare il Capodanno tocca anche a una nonna. Sta diventando virale, in queste ore, il reel che ritrarre un'anziana signora mentre spara dal suo balcone. Si tratta di un trend in forte aumento quest'anno che ha visto l'aumento esponenziale di feriti da botti o colpi vaganti, a cui va aggiunta una donna morta ad Afragola. Il video è stato rilanciato anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli.