Nonna Margherita sulla nipote Maria Grazia: "Se cadi tu crollo anche io"

"Se cadi tu crollo anche io. Manchi tu, i tuoi sogni, il tuo amore", scrve su Facebook la star social Nonna Margherita. Sua nipote, Maria Grazia Imperatrice, è in condizioni critiche in ospedale a Londra, a causa di imrpecisati problemi cardiaci e la nonna con la quale condivide la passione per i social aggiorna quotidianamente i fans.

L'ultimo post pubblicato non fornisce purtroppo le buone notizie che tutti auspicavano sulle condizioni di salute di Maria Grazia: "Purtroppo non ci sono aggiornamenti la situazione è stazionaria".