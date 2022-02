Entra in tabaccheria per le sigarette ma non vuole pagare: danni al locale, il titolare finisce in ospedale

Risponderà di tentata estorsione e lesioni personali un 38enne di Cicciano, già noto alle forze dell’ordine, che in orario di chiusura serale è entrato in una tabaccheria di Camposano per ottenere dei pacchetti di sigarette.

L’uomo ha prima minacciato il titolare dell’attività commerciale per poi passare dalle parole ai fatti. Pretendeva di ottenere gratuitamente delle sigarette e ha picchiato l’imprenditore. Non contento, il 38enne ha anche danneggiato parti del locale prima di andare via.

I carabinieri della stazione di Cimitile hanno avviato immediatamente le indagini e sentito le persone presenti. Visionate le immagini dei sistemi di videosorveglianza, i militari hanno indentificato l’uomo, che è stato denunciato a piede libero.

La vittima è stata trasportata all’ospedale di Nola e se la caverà con 5 giorni di prognosi.