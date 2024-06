Non raccoglie i bisogni del cane: il sindaco pubblica le immagini sui social - VIDEO

Viene beccata dalle telecamere mentre lascia i strada i bisogni del suo cane e il sindaco pubblica le immagini sui social. Enzo Cuomo - primo cittadino di Portici - ha postato un video nel quale si vede una signora non raccogliere i bisogni del suo cane.

Il video è accompagnato non solo dalla "promessa" di una julta, ma anche da un duro messaggio: "Eccola, un’altra campionessa di incivilta’!! Uno degli sport preferiti dai Cittadini è quello di chiedere la installazione di videosorveglianza per controllare un po' di tutto, salvo poi lamentarsi quando vengono individuati nell' effettuazione di violazioni e reati.

Con un video viene beccata una incivile a Via G.Amendola che accompagna il cane a fare i suoi bisogni per strada evitando di raccogliere le deiezioni come obbliga l'ordinanza sindacale. La persona è stata individuata e sarà multata, ma una brutta figura del genere se la merita tutta. I sistemi di videosorveglianza in Città sono molto capillari e grazie alle telecamere riusciamo ad individuare e a sanzionare tantissime violazioni per reati predatori,ambientali e al codice della strada.

Ovviamente il cane non ha alcuna colpa se non quella di accompagnarsi ad una persona incivile che se ne frega del rispetto delle regole, del decoro e della igiene della Città in cui vive. Quella strada, come tante altre, è stata riqualificata di recente. Poi stiamo monitorando un’altra categoria, i dogsitter,persone che lavorano totalmente a nero evadendo le tasse, e se ne fregano delle regole dì igiene urbana".