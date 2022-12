Vanno via senza pagare il conto in una nota pizzeria: "Tornate o vi denunciamo"

Vanno in pizzeria, ma non pagano il conto. Questo è quanto sarebbe accaduto ieri pomeriggio presso la pizzeria “Desiderio” di Melito. La denuncia è arrivata via social dal titolare del locale che ha postato la foto dello scontrino non pagato. Dalla pizzeria, inoltre, fanno sapere di avere a disposizione le immagini di videosorveglianza e invitano i ragazzi protagonisti della vicenda a "pentirsi" e pagare il conto di 33,50€.

“I ragazzi che hanno appena terminato di mangiare e sono andati via lasciando il conto sospeso, sono pregati di tornare in pizzeria e pagare il conto. Siamo certi che siate persone oneste e che sia stato un gesto di distrazione, ma se così non fosse pubblicheremo le immagini che vi ritraggono e denunceremo ai carabinieri”, recita il messaggio del titolare della pizzeria.