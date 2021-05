"In questi ambulatori non esistono signorine ma dottoresse"

Sta facendo il giro dei social un cartello affisso ad una parete dell'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, di competenza dell'Asl Napoli 2 Nord.

"In questi ambulatori non esistono signorine", viene scritto dalle stesse dottoresse dell'ospedale per stigmatizzare la cattiva abitudine di sminuire ruolo e lavoro delle lavoratrici solo per il fatto di appartenere al genere femminile.

Nei medesimi corridoi infatti c'è maggiore rispetto per i medici uomini, che vengono infatti chiamati dottori.