Noleggio abusivo di canoe, sanzionato un 45enne napoletano

Affittava canoe senza alcuna licenza o autorizzazione. Gli agenti del commissariato Posillipo, in mattinata, hanno effettuato un controllo in via Fernando Russo, a Napoli, nei pressi della banchina demaniale. A pochi passi dal mare, hanno avvistato un bnchetto, con tanto di insegna pubblicitaria per il noleggio di canoe, ben quattro, appoggiate a due carrelli metallici. I poliziotti hanno identificato il responsabile, si tratta di un 45enne napoletano, e lo hanno sanzionato per inosservanza di norme sui beni pubblici relativamente all’uso del Demanio Marittimo.